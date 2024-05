 „1989” zachwycił widzów i teraz pojawi się w telewizji. Na ten genialny spektakl trudno kupić bilety

Dzisiaj (czyli 27.05) na kanale TVP1 i w serwisach streamingowych TVP zostanie wyemitowany spektakl. Będzie to transmisja na żywo z Teatru Słowackiego w Krakowie. Zacznie się ona po godzinie 20:00.



Spektakl „1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery zabiera widzów do tytułowego roku 1989 i przemian, które trwały w jego trakcie. Pokazuje on wielu bohaterów tamtego czasu, nie skupiając się jednak jedynie na ich politycznej działalności, ale także pokazuje ich życie rodzinne. Na ekranie zobaczycie teatralne wersje Wałęsów, Frasyników i Kuroniów, a także m. in. Jaruzelskiego.



Spektakl powstał niedługo po tym, jak ówczesny minister kultury Piotr Gliński wycofał się z finansowania Teatru Słowackiego. W tym kontekście spektakl jest na pewno wzmocnieniem mitów Okrągłego Stołu i 4 czerwca 1989 r., co nie jest bez znaczenia z perspektywy bieżącej polityki.



Współautorami scenariusza "1989" są Katarzyna Szyngiera, Marcin Napiórkowski oraz Mirosław Wlekły. Na deskach teatru występują m. in. Rafał Szumera, Karolina Kazoń, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Agnieszka Kościelniak, Mateusz Bieryt i Magdalena Osińska.



Muzykę do spektaklu tworzył Andrzej „Webber” Mikosz.



