Wskutek roszad w regulaminie platformy Legimi, która niedawno poinformowała o wprowadzeniu dodatkowych opłat do podstawowego abonamentu, wściekli czytelnicy zaczęli wysyłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargi. Do UOKiK-u trafiło ich na ten moment kilkadziesiąt.