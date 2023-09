Gdzie u licha trafiła Ahsoka? Wyjaśniamy zakończenie 4. odcinka nowego serialu „Star Wars”

Nie jestem co prawda fanem motywu podróży w czasie w połączeniu z odległą galaktyką (a właściwie to już galaktykami), no ale nie pozostaje już nic, jak pogodzić się z tym, iż jest on teraz integralną częścią nowego kanonu „Star Wars”. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie będą go nadużywać.



Można też domniemywać, że chociaż Ahsoka w przeciwieństwie do Sabine Wren nie załapała się na pokład ogromnego Oka Siona, czyli wielkiego pierścienia nadprzestrzennego, to właśnie za sprawą Świata Między Światami też trafi do drugiej galaktyki. Czy tak się stanie, dowiemy się za tydzień w środę!