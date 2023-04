Wciąż jeszcze oglądamy 3. sezon "The Mandalorian", ale już możemy się szykować na kolejne projekty ze świata "Gwiezdnych wojen". I to takie, na które fani przebierają nóżkami już od dłuższego czasu. Niedługo bowiem na Disney+ ma zadebiutować wyczekiwany serial poświęcony dobrze nam już znanej bohaterce - Ahsoce Tano. Jak od dawna wiadomo, wcieli się w nią Rosario Dawson.



"Ahsoka" pomyślana jest jako kolejny po "Księdze Boby Fetta" spin-off "The Mandalorian". W końcu to tam właśnie po raz pierwszy zobaczyliśmy tytułową bohaterkę w produkcji aktorskiej (ogólnie na ekranie zadebiutowała w animowanych "Wojnach klonów", a potem pojawiła się jeszcze w "Rebeliantach"). W sieci właśnie pojawił się zwiastun nadchodzącej produkcji.



