Oto pięć aktorskich par, które poznały się na planach filmowych. Jak potoczyły się ich losy?

Blake Lively i Ryan Reynolds to duet, który poznał się na planie filmu "Green Lantern" w 2011 roku. Gdy film miał swoją promocję na Comic-Conie, pojawili się tam razem, choć jeszcze wtedy nie byli parą. Blake spotykała się wówczas z Pennem Badgleyem, z którym grała w hitowym serialu "Plotkara". On z kolei był mężem Scarlett Johansson. Niedługo po Comic-conie zarówno Blake, jak i Ryan zdecydowali się na rozstanie. Później wszystko już poszło jak z płatka, a paparazzi widząc, ze coś jest na rzeczy, wykorzystywali każdy moment, aby zrobić przyszłemu małżeństwu zdjęcie.



W końcu Blake została przyłapana przez fotoreporterów, jak o poranku wychodziła z mieszkania należącego do Ryana Reynoldsa. Później, w grudniu 2011 roku, Blake i Ryan pojechali do Vancouver, by odwiedzić rodzinę aktora. Wtedy też światło dzienne ujrzały zdjęcia, na których ta dwójka trzyma się za ręce. We wrześniu 2012 roku zdecydowali się na ślub. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie dokładnie 10 września 2012 roku podczas sekretnej ceremonii w Boone Hall Plantation & Gardens w Południowej Karolinie. Para doczekała się aż czwórki dzieci, co w dzisiejszym świecie może uchodzić za nieco kontrowersyjne. Bardzo chcieli mieć liczną rodzinę i konsekwentnie to realizowali. W lutym 2023 roku przywitali na świecie czwarte dziecko. W wywiadach aktorska para z rozbrajającą szczerością opowiada, że uwielbiają być razem w licznej, wesołej gromadce.



Słuchajcie, nie zrobilibyśmy tego cztery razy, gdybyśmy tego nie kochali – powiedział Reynolds w programie CNBC „Power Lunch”. Wszyscy mają się dobrze. Właściwie to wszyscy mają się fantastycznie. Ale mamy tutaj zoo - mówił z przymrużeniem oka gwiazdor.