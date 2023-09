Alyson Stoner obnaża Hollywood. Aktorka opowiedziała o mrocznych stronach kariery dziecięcych gwiazd Disneya

"Uzależnienie od narkotyków, leczenie psychiatryczne, zdziesiątkowany majątek, traumy na tle seksualnym, odsiadka w więzieniu, samobójstwo" - zaczyna swój pierwszy odcinek Alyson Stoner, wymieniając te aspekty, które dotyczą popkulturowego fenomenu, jakimi są dziecięce gwiazdy. Dla tych, którzy wychowali się na produkcjach Disney Channel i dorastali wraz z bohaterami ich ulubionych filmów i seriali, może to być wyznanie wstrząsające, choć nieodosobnione.



W styczniu bieżącego roku na polskim rynku wydawniczym ukazał się tytuł "Cieszę się, że moja mama umarła" autorstwa Jenette McCurdy, gwiazdy seriali Nickelodeon. Aktorka poruszyła tam wiele kwestii, jak toksyczne relacje z matką, zaburzenia odżywiania, depresja czy alkoholizm, z którymi, wskutek bycia dziecięcą i nastoletnią gwiazdą, musiała borykać się w dorosłym życiu. Z kolei w marcu Cole Sprouse, znany z roli Cody'ego Martina w serialach Disney Channel "Nie ma to jak hotel" i "Nie ma to jak statek", zagościł w podcaście Alex Cooper "Call Her Daddy". Cole wyznał wtedy, że on i jego brat Dylan byli zmuszani do robienia aktorskiej kariery, by podreperować rodzinne finanse. Jenette zaczynała karierę aktorską w wieku 8 lat, Dylan i Cole z kolei po raz pierwszy pojawili się na ekranie mając 6 miesięcy.



Alyson Stoner miała 3 lata, kiedy zaczęła stawiać pierwsze kroki w branży aktorskiej, a w Hollywood zaczęła pracować zawodowo już jako 7-latka. W dniu swoich 30. urodzin aktorka postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami w serii "Dear Hollywood", przybliżając widzom ponure strony bycia dziecięcą gwiazdą.