Zaskakujący hit Amazona wleciał do serwisu. Widzowie rzucili się na ten dziwny romans

Akcja filmu skupiona jest wokół Alexa Claremonta-Diaza, Pierwszego Syna Stanów Zjednoczonych, oraz Henry’ego, Księcia Walii, drugiego syna brytyjskiej rodziny królewskiej. Oboje długo się ze sobą nie zgadzają, co mocno przyciąga uwagę mediów. W celu poprawienia swojego wizerunku, ale też poprawy stosunków miedzy Stanami Zjednoczonymi, a Wielką Brytanią, zostają zmuszeni do udawania rozejmu, co z kolei owocuje wspólnym spędzaniem czasu. Ich niechęć do siebie początkowo zamienia się w przyjaźń, a następnie przeradza się w uczucie, którego najbardziej nie spodziewają się oni sami.