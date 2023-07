Szpiegowska komedia pełna akcji podbija Prime Video. Użytkownicy Amazona pokochali jej wybuchowy humor

Guy Ritchie podchodzi do opowieści w charakterystyczny dla siebie sposób. Dlatego możecie spodziewać się nie tylko blockbusterowej przesady zaklętej w licznych scenach akcji i błyskotliwych żartach, ale też autorskiego podejścia do gramatyki języka filmowego. Wszystko to sprawia, że "Gra fortuny" to idealna produkcja na wakacyjny chill. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, najwyższa pora nadrobić zaległości.