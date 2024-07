Na Amazonie królują filmy i seriale dla dorosłych. Odpalając serwis, zakryjcie dzieciom oczy

Popularność 4. sezonu "The Boys" wpłynęła na powrót zainteresowania spin-offem produkcji. Do topki wdarło się "Gen V", w którym też się dużo dzieje. Może nie tyle co w serialu głównym, ale jego fani na nudę narzekać nie mogą. Bohaterowie niby są nowi, ale zasady wciąż obowiązują te same: ma być szybko, widowiskowo, seksownie i brutalnie. Spełnienie tych wymogów zapewnia produkcji aktualnie ostatnie, 10. miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video.