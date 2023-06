Amazon Prime Video ma nowego króla oglądalności. To serial fantasy

Od premiery finału "Cytadeli" wiadomo było, że dni serialu na pierwszym miejscu najpopularniejszych tytułów Amazon Prime Video są policzone. Użytkownicy platformy od zawsze rzucają się na nowości serwisu, czasami nawet nie zważając na ich jakość. Nie da się przecież inaczej wytłumaczyć namiętnego oglądania filmów Patryka Vegi, czy - ostatnio - erotyka "Heaven in Hell". A skoro już o beznadziejnych polskich produkcjach mowa...



"Heaven in Hell" wciąż gdzieś się tam utrzymuje w zestawieniu najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Do gry niedawno jednak weszło "Pokolenie Ikea", które, chociaż lepsze od swojego książkowego pierwowzoru, filmem jest raczej mizernym. Mimo wszystko pod względem popularności udało mu się w tym tygodniu przebić niemiecki serial fantasy - "Gryf" - i na wspomnianej liście zajmuje zaszczytne trzecie miejsce.



