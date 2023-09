Epickie fantasy podbija Prime Video! A Polski film próbuje je gonić

Chociaż na razie "Koło czasu" nie ma się czego obawiać, to po piętach depcze mu adaptacja prozy Harlana Cobena "Schronienie" i "Wszystkie kwiaty Alice Hart". Nieśmiało w stronę podium listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w naszym kraju spogląda natomiast rodzima produkcja. "Mój dług" to dalsza część historii opowiedzianej w kultowym "Długu". Widzowie mogą w niej zobaczyć, jak potoczyły się losy Sławomira Sikory.



"Mój dług" nie ma w sobie mocy filmu Krzysztofa Krauzego z 1999 roku. Nie ma w sobie tak naprawdę żadnej mocy - to produkcja słaba, miałka, taka, która nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Więc może użytkownicy Amazon Prime Video oglądają ją jako guilty pleasure? Również wątpliwa sprawa. No ale coś musi w sobie mieć, skoro zdobyła na platformie taką popularność, nie?



Więcej o tym, dlaczego "Mój dług" jest zły, przeczytasz tutaj: "Mój dług" spłacicie zażenowaniem. Oceniamy film o dalszych losach bohatera głośnego "Długu"