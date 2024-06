Dałam szansę nowej produkcji Amazona i nie zawiodłam się. Na tym serialu płakałam ze śmiechu

Co, gdyby Edward, syn króla Henryka VIII, wcale nie umarł, a Lady Jane Grey oraz jej mąż Guildford nie zostaliby ścięci na szubienicy? Serial "Moja Lady Jane" spekuluje, co by było, gdyby i przedstawia alternatywną przyszłość dynastii Tudorów. Jeśli jeszcze nie wklepujecie tego wybitnego tytułu w wyszukiwarkę Prime Video, to nie wiem, co robicie - nic zabawniejszego dziś nie zobaczycie.