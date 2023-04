LOL. W polskim show komediowym są takie jaja, że program rządzi na Amazon Prime Video

Amazon Prime Video kocha Polskę, a Polska kocha Amazon Prime Video. Biblioteka rodzimych produkcji na platformie regularnie się powiększa, a my z niej chętnie korzystamy. Według listy najpopularniejszych tytułów w serwisie subskrybenci rozpływają się aktualnie nad "Zupą nic", "Weselem" czy "Lewandowskim - Nieznanym". Największym wzięciem cieszy się jednak nowy program komediowy - "LOL: Kto się śmieje ostatni".



Co ciekawe, tak "Lewandowski - Nieznany", jak i "Kto się śmieje ostatni" to pierwsze polskie originale. Amazon Prime Video dopiero od niedawna inwestuje w rodzime produkcje. Wygląda na to, że jest to dla niego całkiem opłacalne. Bo pierwszy wymieniony film już od swojej premiery nie chce zejść z listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. "LOL" pojawiło się w serwisie niedawno, ale patrząc na poziom dotychczasowych odcinków, widzowie szybko zejść programowi z zestawienia nie pozwolą.



