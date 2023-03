Gorące nowości hitami Amazon Prime Video. Czy premiery z tego tygodnia powtórzą ten sukces?

Gwiazdorska obsada to największy atut "Die Hart". Jest to film lekki i przyjemny. Taki, który rozbawi i zapewni skromną dawkę adrenaliny - na seans po ciężkim dniu nadaje się więc idealnie. "The Consultant" to już jednak zupełnie inna para kaloszy. Bywa co prawda zabawny, ale stawia na napięcie, a nie na metakomentarz do popularnego gatunku.