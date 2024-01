Jest już zwiastun filmu o Amy Winehouse. Kiedy premiera "Back to Black"?

"Back to Black" skupi się oczywiście na życiu Amy Winehouse. Jak czytamy w opisie filmu, najnowszy biograficzny film o Amy opowie o wczesnej drodze artystki, która doprowadziła ją do wielkiej sławy, a w następstwie wydania jej przełomowego albumu studyjnego "Back to Black". To bezkompromisowe spojrzenie na kobietę, która stoi za tym fenomenem- czytamy w opisie.