Polańskiego cenię, uczę się na nim, podziwiam filmy, wyobraźnię i wrażliwość. Warto poznać jego historię. Dziś tak znamy się na psychologii, tam jest ciekawe pole do nauki i próby rozumienia natury człowieka - pisał aktor. Do internautów i internautek ten argument w ogóle nie trafiał. Padły porównania do księży pedofilów. Czy księdza pedofila cenimy za jego kazania, które porwały tłumy i być może nawróciły wielu że złej drogi? Nie! Nikt nie zwraca uwagi na to, bo należy mu się kara za przestępstwo... W przypadku reżyserów, celebrytów zachwycamy nad ich dorobkiem zamiast potępić za to za co powinni być potępieni... - napisała jedna z kobiet.