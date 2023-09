Andrzej Wilk urodził się 30 stycznia 1943 roku we wsi Kowala. W 1965 roku skończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie, a w tym samym roku zadebiutował teatralnie. Nie tylko grał w teatrze, ale był również dyrektorem kilku placówek - teatrów: Dramatycznego we Wrocławiu, Polskiego we Wrocławiu, Współczesnego, również we Wrocławiu, Polskiego w Poznaniu. W latach 1990-2017 ponownie był związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu.