Zagra w ekranizacji książkowego hitu. Rola w "Tatuażyście z Auschwitz" może podbić międzynarodową karierę Anny Próćhniak

Fani hitowej książki "Tatuażysta z Auschwitz" Heather Morris zacierają ręce, gdyż właśnie powstaje jej ekranizacja. Za reżyserię odpowiedzialna jest Izraelka Tali Shalom-Ezer, która zaprosiła do współpracy międzynarodową obsadę. Tytułowego bohatera gra Jonah Hauer-King. Partneruje mu Anna Próchniak, która wcieli się w postać Gity. Sama zainteresowana stwierdziła, że zagranie tak niezwykłej kobiety to jeden z największych zaszczytów w jej dotychczasowej karierze oraz przejmujące doświadczenie. Przypomnijmy krótko fabułę "Tatuażysty z Auschwitz". Książka oparta jest na prawdziwej historii Lale Sokolova, a właściwie Ludwiga Eisenberga. W 1942 roku mając niespełna 26 lat trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jego zadaniem było tatuowanie przybywających do tego miejsca więźniów, którzy byli zmuszani do morderczej pracy, a jedyną alternatywą była dla nich śmierć w komorze gazowej. Mężczyzna sumiennie wykonuje swoje zadanie, tatuując więźniów z niezwykłą sprawnością. Gdy po raz pierwszy widzi przywiezioną do obozu Gitę Furman postanawia zrobić wszystko by oboje przeżyli. Książka jest historią o miłości, która przetrwała pomimo tragicznej sytuacji i bestialskich warunków. Produkcja będzie odcinkową historią, którą zobaczymy w 2024 roku na Viaplay.