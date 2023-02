"Ant-Man 3" - wyjaśnienie scen po napisach. Co dalej z Kangami?

Marvel wprowadził tego łotra do MCU w bardzo zabawny sposób, dorabiając głowie Yellowjacketa małe rączki i małe nóżki, ale niestety jeszcze przed końcem filmu go uśmiercił. Nic nie wskazuje na ten moment, by miał on powrócić w przyszłych projektach - no ale hej, skoro nawet Robert Downey Jr. może wrócić jako Iron Man, to może i dla MODOK-a jest jeszcze szansa. W końcu mamy multiwersum!