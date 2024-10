"Awantura o kasę" hitem Polsatu. Nowe odcinki oglądała rekordowa liczba telewidzów

"Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję widzom za tak entuzjastyczne przyjęcie powrotu Awantury o kasę" - skomentował Krzysztof Ibisz. "Moim marzeniem było to, aby widzowie pokochali ten program w nowej odsłonie. To zawsze jest ryzyko, że nie wszystkie powroty się udają, a nasz przerósł najśmielsze oczekiwania i cieszę się, że przyjęliśmy złotą zasadę, która nam się sprawdziła, czyli nie zmieniaj tego, co działa i co ludzie kochają".