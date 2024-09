Kiedyś krytykowałam "Azję Express", a teraz to mój ulubiony program. Już mówię, dlaczego

"Azja Express" to program, na który co edycję czekam z niemałym podekscytowaniem. I mimo że co jakiś czas powraca dyskusja na temat tego, czy to w ogóle moralne, aby bogaci celebryci bawili się w ubogich podróżników w krajach, gdzie tej biedy często wcale nie trzeba udawać, to ten format podróżniczy moim zdaniem ma więcej wad niż zalet.