"Barbie" pobija wszelkie rekordy. To najbardziej dochodowy film Warner Bros.

Oczywistym było, że "Barbie" ma szansę osiągnąć gigantyczne kasowe wyniki. Do tej pory produkcji w reżyserii Grety Gerwig udało się pobić rekord, jeśli chodzi o weekend otwarcia (162 mln dol.) - pod tym względem jest to najbardziej dochodowy film wyreżyserowany przez kobietę, który nie jest ani sequelem, ani remakiem, ani produkcją superbohaterską. "Barbie" zaliczyła także największe dotąd otwarcie, nie będąc filmem wyświetlanym w kinach IMAX, zapewniając jednocześnie Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi rekordowy zysk - do tej pory Robbie zarobiła najwięcej na filmie "Legion samobójców" (około 134 mln dol.), z kolei rekord Goslinga za produkcję "Blade Runner 2049" wynosił niemal 33 mln. Wszystko to sprawiło, że "Barbie" uzyskała obecnie status najbardziej dochodowego filmu Warner Bros. Jakie produkcje studia braci Warner "Barbie" zostawiła w tyle?