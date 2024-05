Nowy serial o Batmanie już wkrótce na Prime Video. Są pierwsze szczegóły i zdjęcia - wygląda to świetnie

„Batman: Caped Crusader” w 1. sezonie będzie liczył 10 odcinków - wszystkie trafią do biblioteki Prime Video tego samego dnia. Produkcja zaproponuje zupełnie nowe spojrzenie na mitologię Gotham City. Co ważne, jej głównym twórcą jest Bruce Timm, czyli współautor ikonicznego „Batman: The Animated Series” z lat 90. ubiegłego stulecia. Projekt ma nawiązywać do tamtej animacji, ale opowie o Mrocznym Rycerzu na swój własny, autonomiczny sposób. Scenarzyści, wśród których znaleźli się Ed Brubaker i Greg Ruck (twórcy uznanej komiksowej serii „Gotham Central”) zadbali, by nowy serial był brutalniejszy i mroczniejszy w tonie od poprzednika. Timmowi zależało, by tym razem podejść do tematu nieco poważniej, pogłębiając charaktery i rys psychologiczny swoich postaci - zarówno pozytywnych, jak i antagonistów.