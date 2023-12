Social media chcą promować naturalność. Ta aplikacja jest tego doskonałym przykładem

BeReal to francuska aplikacja stworzona przez Alexisa Barreyata i Kevina Perreau, która zadebiutowała w 2020 roku, a jej nazwa w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu "bądź prawdziwy". Główną funkcją BeReala jest dzielenie się z wybranymi znajomymi chwilami ze swojego życia, publikując jednocześnie zdjęcie zarówno z przedniej, jak i tylnej kamerki. Podstawową zasadą aplikacji jest to, aby wykonać fotografię w odstępie nie dłuższym niż dwie minuty od momentu przyjścia powiadomienia tak, by uwiecznić chwilę ad hoc. Od jakiegoś czasu w aplikacji pojawiła się także funkcja, która umożliwia zrobienie dodatkowych dwóch zdjęć w ciągu dnia, ponieważ do tej pory można było to zrobić tylko raz. Mimo że nadrzędnym celem BeReala jest promowanie naturalności, to aplikacja ma jednak swoją wadę, która może skutecznie zniechęcić potencjalnych użytkowników do jej zainstalowania.