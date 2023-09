Bez tego filmu nie byłoby tak kultowych komedii pokroju "American Pie". Obejrzycie go na SkyShowtime

"Beztroskie lata w Ridgemont High" opowiadają historię grupy nastolatków, przeżywających wzloty i upadki okresu dojrzewania. Z jednej strony spotkamy tu wytrawnych podrywaczy i chłopaków marzących o spotkaniu tej jedynej, a z drugiej - doświadczone dziewczyny, które wprowadzają młodsze koleżanki w tajniki inicjacji. Ten film aż buzuje od hormonów. Jest tym samym jedną z tych produkcji, jakich dzisiaj już się nie robi.



Gdy mówimy o dzisiejszym kinie dla nastolatków, myślimy: Netflix. Platforma regularnie atakuje nas kolejnymi filmowymi teen drama, czy teen comedies, ograne schematy dostosowując do wrażliwości generazji Z. Jak to przy takich masowych produkcjach bywa, jest miałko i tylko "Sex Education" błyszczy jakimś charakterem, niczym ten wyjątek, co regułę potwierdza. Starsi widzowie mogą patrzeć na to nieraz z politowaniem, bo w ich czasach wyglądało to zupełnie inaczej. To nie jest dziaderskie narzekanie, gdyż żeby się o tym przekonać, wystarczy sobie porównać "Szkołę uwodzenia" (1999) z "Niebezpiecznymi związkami" (2022), czy "Cała ona" (1999) z "Cały on" (2021).



