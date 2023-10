Kiedyś były najbardziej kiczowatymi butami, dziś są hitem na TikToku

A z czym lepiej nie łączyć tego typu obuwia? Jeśli nie chcesz wyglądać kiczowato, rodem dziewczyna z początku lat 2000. nie zakładaj białych kozaków do ubrań wykonanych ze skóry: spódnic czy spodni. Taki look może jeszcze bardziej uwypuklić jego wulgarność oraz kicz. Równie kiczowate będzie noszenie białych kozaków do neonowych sukienek lub kreacji w pastelowych kolorach, m.in.. cukierkowego rożu. Białe botki czy kozaki dobrze będą komponować się z takimi kolorami, jak m.in. szarości, biele, beże oraz barwy ziemi. Jakiś czas temu gwiazda TVP Małgorzata Tomaszewska pomagała odczarować koszmarny wizerunek białych kozaków, łącząc je z białą koszulą vintage oraz klasycznymi jeansami. Jak widać, da się nosić białe kozaki z klasą, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Ilość zdjęć, filmików czy hasztagów w mediach społecznościowych z białymi butami w roli głównej, sugeruje, że białe kozaczki zostaną z nami na dłużej i może przekonają do siebie zagorzałe przeciwniczki.