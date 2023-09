Spokojnie, to nie pandemia, tylko strajk SAG-AFTRA. Aktorzy nie mogą w tym momencie udzielać wywiadów, ani błyszczeć na premierach filmów wytwórni zrzeszonych w AMPTP. Dlatego od jakiegoś czasu docierają do nas informacje, że debiuty kolejnych wyczekiwanych tytułów zostają przesunięte. Tak też było z "Biednymi istotami". Jeszcze w lipcu Disney zdecydował, że najnowsze dzieło twórcy "Faworyty" nie pojawi się na światowych ekranach we wrześniu, jak wcześniej planowano, tylko 8 grudnia.



Nie dość że "Biedne istoty" to film lubianego i cenionego na całym świecie Yorgosa Lanthimosa z niemniej lubianą i cenioną Emmą Stone w roli głównej, to jeszcze na niedawno zakończonym festiwalu w Wenecji zdobył on Złotego Lwa. Szykuje się więc prawdziwa uczta dla kinomanów. Hype train pędzi już pełną parą, ale, jak się okazuje, u nas czeka go dłuższa trasa. Światowa data premiery polski bowiem nie dotyczy.



