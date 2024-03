Netflix pokazał zapowiedź nowej serii "Black Mirror". Będzie kontynuacja uwielbianego odcinka

We wspomnianym odcinku sfrustrowany Daly (Jesse Plemons) symuluje w grze kosmiczną przygodę przypominającą „Star Trek”, wykorzystując DNA swoich współpracowników do stworzenia ich cyfrowych klonów i przewodząc im jako kapitan statku kosmicznego USS Callister. Jednak nowo zatrudniona Nanette Cole, grana przez Cristinę Milioti, w końcu zachęca pozostałych członków załogi do buntu przeciwko swojemu kapitanowi. Ten rozdział został napisany przez twórców serialu, Brookera i Williama Bridgesów, a wyreżyserowany przez Toby’ego Haynesa.



Black Mirror obejrzycie na Netfliksie. Produkcja 7. sezonu rozpoczęła się już pod koniec 2023 r.