Blanka zaskoczyła widzów Eurowizji. Pokazała gigantyczny napis na sukience

Od zakończenia preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji, o Blance i jej wygranej z faworytem widzów, Jannem, co jakiś czas robi się głośno. Po tym, gdy publiczność wyraziła swój sprzeciw, co skutkowało nawet naciskami na TVP, by osoby odpowiedzialne ujawniły wyniki głosowania, a reprezentantka Polski zaczęła być mocno krytykowana, piosenkarka żaliła się, że musi "mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą", a to odbiera jej całą radość z wygranej.