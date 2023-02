Film "Blisko" uderzy was prosto w serce. Jest nominowany do Oscara

"Blisko" na kilometr pachnie oszustwem. To film wycyzelowany, matematycznie wręcz precyzyjny. Jego emocjonalność staje się krzykliwa, bo Lukas Dhont nie stroni chwytów poniżej pasa. Dlatego zabiera nas na belgijską wieś, gdzie wakacyjny klimat, zachęca do beztroskiej zabawy. Można się zachłysnąć zapachem zielonej trawy i na własnej skórze poczuć letnie powietrze. Okoliczności przyrody nie tylko oddziałują na nasze zmysły, ale też sprzyjają więc emocjonalnemu rozbudzeniu Leo i Remiego.



Bohaterowie mają po 13 lat. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Korzystając z pięknej pogody, bawią się na świeżym powietrzu, rozmawiają, droczą się. Kiedy wspólnie nocują, śpią na jednym łóżku. Coraz bardziej się do siebie zbliżają. Są nierozłączni. Dlatego, gdy wakacje dobiegają końca, a oni trafiają do tej samej klasy, na lekcjach zawsze siedzą obok siebie. Dla ich rówieśników taka zażyłość między dwoma chłopakami wydaje się dziwna. Dzieci, jak to dzieci, dopytują, komentują i się interesują. Leo zaczyna więc wyznaczać granice przyjaźni z Remim.