Bracia Sekielscy otwierają dyskusję o UFO. Na YouTubie pojawił się ich nowy kanał

Co ciekawe, to nie pierwsze takie przedsięwzięcie braki Sekielskich. Na kanale Sekielski Brothers Studio publikowane są wywiady Karoliny Opolskiej, które na Spotify pojawiają się w formie podcastu "Teoria Spisku". W historiach i wywiadach na temat teorii spiskowych nie zabrakło także opowieści o UFO - do tej pory pojawiły się takie odcinki jak "Objawienie fatimskie czy bliskie spotkanie z UFO?", "Dowody na to, że UFO regularnie odwiedza Ziemię" czy "Pentagon nie ma wątpliwości: UFO istnieje i odwiedza Ziemię". Sekielscy postanowili skupić się wyłącznie na tym temacie i wystartowali z nowym kanałem na YouTubie poświęconemu UFO.