Budda jest szantażowany. Ze łzami w oczach opowiada o tym w nowym filmie

Twórca opublikował na swoim kanale Budda. TV niezwykle przejmujący materiał. Mówi w nim przede wszystkim o tym, z jakimi trudnościami musi się mierzyć już od bardzo dawna. Wcześniej nie chciał nawet o tym wspominać, gdyż jego głównym celem zawsze było regularne dostarczanie swoim widzom czystej rozrywki. Jak sam podkreślił, nigdy nie miał zamiaru wchodzić w publiczną wymianę argumentów z osobami, które mówiły o nim źle lub cokolwiek mu zarzucały. Zdecydowanie nie na tym miała opierać się jego twórczość. Budda powiedział, że film „Jestem szantażowany...” powstał tylko dlatego, że nawet jego własna publika zaczęła zauważać, że nie ma on tyle energii, co zazwyczaj. Coś ewidentnie było nie tak. Twórca zdecydował się więc na szczere wyznanie. Opowiedział, dlaczego ostatnimi czasy jest tak bardzo przygaszony. Okazuje się, że najprawdopodobniej grupa osób od dawna go szantażuje. Grozi mu, że jeżeli nie zapłaci im wygórowanej kwoty pieniężnej, to upublicznią dowody na wiele rzekomych przekrętów, oszustw i innych niemoralnych działań Buddy. W pewnym momencie youtuber był już tak przytłoczony całą sytuacją, że postanowił podzielić się tym z widzami.