Pracownik Żabki zwolniony za oglądanie Buddy. Youtuber zareagował

Nagranie dotarło do dyrektora, który zdecydował się zwolnić pracownika. Ponadto zarówno on, jak i jego szefowa i kolega z pracy zostali ukarani mandatami w wysokości 500 zł. Film zobaczył także jego adresat, czyli Budda, który postanowił odezwać się do swojego widza i wynagrodzić mu nieco zaistniałą sytuację.