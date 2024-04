Połączmy serial „Bridgertonowie” z Robin Hoodem i zobaczmy, co się stanie. Disney ma fantazję

Serial „Buntowniczka Nell” przenosi widzów do XVIII-wiecznej Anglii. Nell Jackson (Louisa Harland) jest młodą i bardzo energiczną dziewczyną. Wyjątkowo nie lubi, jak ktoś mówi jej, co ma robić. Żyje na własnych zasadach i nie dostosowuje się do nikogo. Pierwszy raz widzimy ją, gdy przeciwstawia się zamaskowanym rozbójnikom. Staje do walki pewna siebie, nie bez powodu. Pokonuje wszystkich śmiałków, którzy odważyli się jej przeciwstawić. Nell bardzo chce załatwić tę sprawę szybko, ponieważ jest aktualnie w drodze powrotnej do swojej rodziny w Tottenham. Mogłoby się wydawać, że Nell to tak naprawdę swego rodzaju jednoosobowa armia. Nie jest to jednak do końca prawda. Od czasu do czasu, gdy dziewczynie coś zagraża, u jej boku pojawia się skrzat imieniem Billy (Nick Mohammed). To właśnie on zapewnia jej nadludzką siłę, która przyciąga uwagę nie tylko ludzi podziwiających jej poczynania, ale też osób wpływowych i chcących wykorzystać tę moc w niecnych celach.



Pewnego dnia Nell mocno spiera się z rozwydrzonym synem miejscowego właściciela ziemskiego, Thomasem Blanchefordem (Jake Dunn). Chłopak uważa, że jest bezkarny i może krzywdzić wszystkich ludzi wokół. Nell zaszła mu za skórę tylko dlatego, że nie pozwoliła na to, aby kogokolwiek upokarzał. Za sprawą pewnych nieoczekiwanych zdarzeń dziewczyna zostaje wrobiona w morderstwo. Zmuszona jest więc do ucieczki z miasta. Wraz z dwiema młodszymi siostrami opuszcza dom w pośpiechu. Stosuje wiele sprytnych podstępów, aby zapewnić w miarę godny byt całej rodzinie. W tym samym czasie ktoś bardzo interesuje się tym, skąd Nell ma swoją moc. Złowrogi hrabia Poynton zrobi wszystko, żeby ją zagarnąć ją dla siebie. Młoda kobieta musi walczyć z wieloma przeciwnościami losu, jeżeli chce oczyścić swoje imię oraz udowodnić swoją niewinność.