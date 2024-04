Te polskie seriale skradną wasze serca. Obejrzycie je na CANAL+ online

Czy CANAL+ robi aktualnie najlepsze polskie seriale? Być może. W końcu rozbawił widzów za sprawą rodzimej wersji "The Office", a potem jeszcze dorzucił do pieca "Emigracją XD". Na poważnie też potrafi skraść serca publiczności. Dowodów jest bez liku - od "Klangora" przez "Belfra" aż po "Żmijowisko". Ten ostatni wymieniony tytuł okazuje się w tej wyliczance najbardziej istotny, bo to przecież adaptacja prozy Wojciecha Chmielarza. A w maju pojawi się kolejna produkcja na podstawie jego twórczości. Tym razem to już nie będzie kryminał, a wysokoadrenalinowe widowisko akcji.



"Prosta sprawa" to historia bezimiennego mężczyzny, który postanawia odnaleźć, jak sam twierdzi, dawnego znajomego. Ten zniknął gdzieś ze sporą kasą ukradzioną mafii. Grany przez Mateusza Damięckiego główny bohater ma więc mnóstwo tyłków do skopania. I robi to z wdziękiem Jacka Reachera. Nie przesadzam. Już po samym opisie fabuły widać, że mamy do czynienia z przyjemnie pulpowym serialem. Stojący za kamerą Cyprian T. Olencki już swoją "Furiozą" udowodnił, że lubi takie właśnie klimaty.