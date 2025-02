Już nie muszę zastanawiać się, gdzie obejrzeć Ligę Mistrzów. Wszystkie mecze oglądam w jednym serwisie

Kiedyś to było, teraz już nie ma. Oczywiście, kiedyś można było śledzić pisaną relację na żywo z meczu albo zapuszczać się w mroczne zakamarki internetu i oglądać rozgrywki na podejrzanych stronach z komentarzem w języku bułgarskim. Teraz już na szczęście tego nie ma, bo wszystkie te sportowe wydarzenia, do których dostęp był mocno utrudniony, można mieć w zasięgu ręki. Miałam to szczęście, że kiedy zaczęłam zagłębiać się w tajniki piłki nożnej, dzięki CANAL+ jednym kliknięciem przenosiłam się na trybuny Camp Nou, Santiago Bernabeu, Emirates Stadium, San Siro czy Old Trafford i z wypiekami na twarzy śledziłam zaciętą rywalizację drużyn.