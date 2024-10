Canal+ łączy siły z KSW. Pierwsza gala już niedługo

Klienci, którzy nie posiadają dostępu do pakietu CANAL+ Super Sport mogą go wykupić od 65 zł/mies. (w ofercie telewizji satelitarnej), od 65 zł/mies. w ramach subskrypcji w serwisie CANAL+ online oraz u wybranych partnerów oferujących dostęp do telewizji kablowej. Obecni użytkownicy oferty satelitarnej CANAL+ lub posiadacze subskrypcji CANAL+ online w każdej chwili mogą dokupić dostęp do pakietu CANAL+ Super Sport.