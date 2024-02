Nie widziałem jeszcze tak dołującego serialu. Bardzo się cieszę, że nie obejrzałem go wcześniej

Tytułowa bohaterka zupełnie nie pasuje do opisanego wyżej obrazka. Jest powolna, smutna i w ogóle nie widać w niej tej pasji do smakowania resztek życia. Gdy ściera się z otaczającym światem, widać jak na dłoni, że szuka czegoś innego, że nie dla niej rozkosze rozpadającego się świata. Tylko czego szuka? Cóż, to jedna z tajemnic tego serialu.



„Carol i koniec świata” od Dana Gutermana (docenionego między innymi za pracę przy serialu „Rick i Morty”) to animacja, która szuka cały czas odpowiedzi na pytania o sens życia. Kolejne „przygody” bohaterki każą zastanowić się nad tym, o co właściwie jej chodzi, czego poszukuje i czego pragnie. Narracja prowadzona jest niespiesznie, czasem serial rozłazi się, proponując nudnawe przerwy i kolejne długie obrazki, które widzieliśmy kilka razy. Sporo jest też niejasnych snów, podważających to, co widzimy na ekranie. Bywa ta produkcja bardzo oniryczna, co niekoniecznie musi być wadą – mnie jednak nie odpowiada.



Ogromne uznanie należy się wizualnej stronie tytułu. Piękna animacja sprawdza się, gdy trzeba pokazać ogrom świata i smutku. Jest jednak na tyle umowna, że te najbardziej orgiastyczne elementy nie rażą i nie szczują.



Serial jest wyjątkowo dołujący, bo nawet gdy Carol na chwilę odnajduje swoje nudne, ale stabilne miejsce, nawet gdy odnajduje chwilowy cel, to szybko okazuje się, że jej optymizm jest powierzchowny. Jeśli więc nie lubicie się smucić, nie włączajcie tego serialu. W przeciwny razie – bardzo polecam.



„Carol i koniec świata” dostępny jest w serwisie Netflix.



Czytaj więcej o Netfliksie w Spider's Web: