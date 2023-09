Nowy film Amazona chciałby olśniewać jak jego bohater. Co poszło nie tak?

Dzięki wątkom LGBT Willisowi udaje się bez zbędnej nachalności zdekonstruować toksyczną męskość, jaką rządzi się przedstawiony świat luchadorów. Jest to jedna z niewielu ambicji filmu, które udaje się spełnić. "Cassandro" to bowiem produkcja na pół gwizdka. Rozpościera się gdzieś pomiędzy kinem rozrywkowym a zaangażowanym. Boi się tak gatunkowej lekkości, jak artystycznego przełamywania schematów. Szepce przez to każdą myśl, jaką powinna wykrzyczeć.



Williams pozwala Marii Esteli Fernandez olśnić nas kolejnymi kostiumami głównego bohatera, ale robi to zdecydowanie zbyt rzadko. Przydałoby się tu więcej szaleństwa, więcej brokatu, więcej "Glow". Reżyser woli jednak bardziej stonowaną estetykę. Na szczęście wcielającemu się w Saula aktorowi pozwala odpiąć wrotki i zapomnieć o wszelkich hamulcach. Gael Garcia Bernal zalicza tu swoją życiową rolę. On nawet nie jest na ekranie zapaśnikiem. Nie jest też Liberace. Ze swoimi wygibasami i seksualizacją każdej czynności okazuje się raczej gwiazdą glam rocka.



Rola Bernala podnosi jakość "Cassandro", bo na dobrą sprawę mamy tu do czynienia z tendencyjnym dramatem sportowym, w którym sklejkę montażową ze scenami treningu zastępuje skrócona sekwencja kolejnych walk tytułowego bohatera. Może i jak na rasowy biopic o odkrywaniu samego siebie, napełni was endorfinami, ale tylko jeśli uda wam się wytrzymać starcie z produkcją do samego końca. Nie będzie to łatwe, gdyż w trakcie seansu wielokrotnie chce się odklepać matę.



Premiera "Cassandro" 22 września na Amazon Prime Video.