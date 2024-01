Netflix zaskakuje fenomenalną adaptacją. Zaręczam: nie chcecie tego przegapić

"Chłopiec pochłania wszechświat" to kolejna znakomita propozycja Netfliksa; styczniowa perełka realizująca obietnice wzrostu jakości produkcji oryginalnych streamingowego giganta. Tytuł adaptuje półautobiograficzną książkę Trenta Daltona pod tym samym tytułem - i robi to świetnie, zręcznie lawirując między poruszającym i wiarygodnym coming of age, rodzinnym komediodramatem i kryminałem.



Wyprodukowana przez Andrew Masona i Troya Luma oraz napisana przez Johna Collee'a opowieść kręci się wokół Eli Bella, żyjącego w latach 80. zeszłego stulecia nastolatka z klasy robotniczej, zamieszkującego ubogą, zaniedbaną dzielnicę pełną wietnamskich i polskich uchodźców. Chłopak wkracza do podziemnego świata Brisbane, by ocalić swoją matkę, zmierzyć się z dorosłością i przeszkodami codzienności i zrozumieć, czym dobro różni się od zła.



