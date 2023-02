Christina Applegate kończy z aktorstwem. Gala SAG Awards była ostatnią, na której się pojawiła

Christina Applegate rok temu dowiedziała się, że choruje na stwardnienie rozsiane. Gdy zdiagnozowano u niej chorobę, była w trakcie kręcenia serialu Netfliksa "Już nie żyjesz". Postępująca choroba sprawiała, że aktorce ciężko było się poruszać, co utrudniało też kręcenie zdjęć do serialu. Gdy Christina trafiła do szpitala, trzeba było przerwać pracę. Leki, które musiała przyjmować spowodowały, że gwiazda przybrała znacznie na wadze. Na szczęście udało się dokończyć serial, co jest zasługą nie tylko samej zdeterminowanej Christiny, ale również i lekarzy.