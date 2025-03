Jedna z najbardziej cenionych serii horrorów dostanie sequel. Czemu tyle na niego czekaliśmy?

Wyniki "Cichego miejsca: Dnia pierwszego", choć gorsze od dotychczasowych części, pokazały, że we franczyzie wciąż tkwi spory potencjał. Dlatego właśnie Paramount postanowił wrócić do planów zrealizowania kolejnego sequela. Jak podaje The Direct, producent Brad Fuller przyznał, że "Ciche miejsce 3" wreszcie powstaje.