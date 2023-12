Netflix skasował uwielbiany serial, a odnowił mniej popularne tytuły. Fani mogą się wściec

Gdy Netfliksowi pękła napompowaną pandemią bańka popularności, zaczął szukać oszczędności, gdzie tylko mógł. Skasował więc multum nieopłacalnych według siebie seriali. Ta masakra trwa zresztą do dzisiaj. Ostatnio przecież wielkie kontrowersje wzbudziło anulowanie uniwersum "Cienia i kości" - zrezygnowano nie tylko z 3. sezonu, ale też spin-offu. Fani, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, oszaleli ze złości i żalu.



Chcąc odpowiedzieć na krytykę nadmiernego anulowania swoich tytułów, szef firmy Ted Sarandos zapewniał, że usługa nigdy nie skasowała udanego tytułu. "Udany tytuł" to jednak kategoria czysto subiektywna. O wiele bardziej obiektywne są wyniki oglądalności. Bo to przecież całkowicie zrozumiałe, kiedy nadawca czy producent wycofują się z projektów, które nie przynoszą zysków i nie cieszą się wystarczającą popularnością. My, jako widzowie, możemy jednak coraz lepiej weryfikować wyniki tytułów Netfliksa.



