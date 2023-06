Tajemnica Cmentarzyska Słoni z "Króla Lwa" została wyjaśniona. Mroczne miejsce ma swoją głębszą historię

Według legend, Cmentarzysko Słoni to fikcyjne miejsce, do którego wiekowe już słonie zmierzały wiedzione instynktem, by właśnie tam z dala od stada umrzeć w samotności. Do Cmentarzyska Słoni odwołuje się wiele tekstów kultury, m.in. piosenka "The Elephant's Graveyard" zespołu The Boomtown Rats, powieść "Dinotopia" Jamesa Gurneya czy właśnie "Król Lew" Disneya, dla którego ponury cmentarz jest najbardziej znamienny. Właśnie to miejsce, widziane z perspektywy Lwiej Skały, było spowite cieniem i omijały je promienie słońca. Mroczna kraina, w której zamieszkiwały groźne hieny, była także miejscem, gdzie częstym bywalcem był Skaza, przebiegły brat Mufasy, władcy Lwiej Ziemi.