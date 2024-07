Co mistrz kina akcji robi w Polsce? Totalną rozpierduchę oczywiście

Ok, na początek ustalmy pewną rzecz. Scott Adkins nie nagrywał "Jednego strzału" w Polsce. Zdjęcia do filmu odbywały się w bazie wojskowej w Suffolk, która na ekranie robi za tajne więzienie CIA położone na terenie naszego kraju. To do niego przybywa główny bohater, dowódca oddziału Navy Seals. Razem ze swoimi ludźmi ma do wykonania proste zadanie: ochraniać analityczkę odbierającą więźnia i przetransportować ich z powrotem do Waszyngtonu. Jak usłyszymy na początku, mają zamiar szybko to załatwić, a potem wracać do Mirosławca. Sprawa się jednak rypie, jak próba znalezienia rozsądnych cen w Zakopanem.



Zabawa zaczyna się, kiedy do więzienia przybywa uzbrojony po zęby oddział terrorystów, aby odbić więźnia, po którego przybyli główni bohaterowie. Nie wiedzą jednak, że ochrania go właśnie sam Scott Adkins. Tajna placówka CIA staje się dla nich śmiertelną pułapką, choć przecież to grany przez aktora Jake Harris znajduje się w gorszej sytuacji. Na wsparcie nie ma bowiem co liczyć, amunicja szybko mu się kończy, a jego ludzie też niezniszczalni nie są. Na szczęście nie brak mu umiejętności i pomysłowości, przez co walczy z hordą przeciwników niczym madka o darmowe rzeczy dla swoich bombelków.