Netflix: co obejrzeć w weekend? Zebraliśmy 5 świetnych nowości

Kwiecień na Netfliksie jest wyjątkowo obfity w naprawdę niezłe tytuły - rzadko zdarza się, by w jednym miesiącu nagromadziło się ich aż tyle, by trzeba było między nimi wybierać. Na początku miesiąca pojawiły się takie tytuły jak "Ripley" z Andrew Scottem w roli głównej, mroczny serial "Parasyte: The Grey" i "Mocny temat" z Gillian Anderson, która wcieliła się w bezkompromisową dziennikarkę Emily Maitlis. Dziś skupimy się jednak na tych nowszych tytułach, które wpadły do serwisu w tym oraz pod koniec zeszłego tygodnia - nowości Netfliksa mogły wam umknąć, a zdecydowanie warto rzucić na nie okiem. Co obejrzeć w weekend? Sprawdzamy.