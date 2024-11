I po co trzymasz tę gardę? "Cobra Kai" i tak cię powali - oceniamy 2. część finałowego sezonu serialu

Gdy Netflix dzieli sezony swoich seriali na kilka części zazwyczaj dostajemy właśnie to - jeden sezon w kilku częściach. Twórcy "Cobra Kai" każdą z odsłon finału traktują jednak jak osobną opowieść. Tak pierwsza, jak i druga ma swój wyraźny początek, rozwinięcie i zakończenie. Nowe odcinki zachowują spójność z poprzednimi, bo nie szukają fabularnego rozluźnienia, tylko prą dalej naprzód. Bez śladu jakiejkolwiek zadyszki. Ba! Łapią nawet drugi oddech i przyśpieszają tempo.



1. część 6. sezonu "Cobra Kai" skończyła się na starcie Sekai Taikai - najbardziej prestiżowego turnieju karate na świecie. 2. odsłona zaczyna się właśnie w tym momencie. Zawodnicy Miyagi-Do wychodzą na matę i ciągle przegrywają. Najtrudniejsze walki muszą bowiem toczyć we własnych głowach. Ich koleżanka Tory przeszła w końcu na stronę wroga, a Kreese wydaje się zdeterminowany, żeby ich poniżyć. W tym samym czasie Daniel podąża tropem tajemniczego epizodu z życia swojego mistrza, a Johnny musi wyrzucić z głowy swojego dawnego mentora. W międzyczasie okazuje się, że tytułowe dojo wcale nie jest najtrudniejszym przeciwnikiem, bo to Żelazne Smoki wydają się nie do zdarcia. A to dopiero początek niespodzianek.