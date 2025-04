Netflix zabiera nas na drugą stronę lustra. Czy fani sci-fi słusznie czekali na powrót tego serialu?

"Banger" już odsłuchany, a "Devil May Cry" obejrzany? To były najmocniejsze premiery mijającego tygodnia, które porwały użytkowników Netfliksa. Tego zresztą należało się spodziewać, bo przecież mówimy o nośnym francuskim kinie i jeszcze nośniejszej animowanej adaptacji popularnej gry wideo. To musiały być hity. A teraz nadchodzi kolejny, gdyż za chwilę na platformę wpadnie wyczekiwany od dawna nowy sezon kultowego serialu science fiction. Publiczność bez wątpienia oszaleje na jego punkcie.



Charlie Brooker nieregularnie podkłada nam pod nos "Czarne lustro" już od 2011 roku. Pierwsze sezony były objawieniem. Widzowie ciągle domagali się więcej, więcej i więcej. Ale to więcej nie nadchodziło, aż w końcu ugruntowaną już marką zainteresował się Netflix. Zaczął ją eksploatować, ale z rozsądkiem. Bo to wciąż nie jest tak, że nowe odcinki dostajemy w regularnych odstępach czasowych.