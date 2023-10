Jeszcze rano prowadzący kanał "Z Dvpy" był ekspertem w radiu. Teraz stracił pracę w Kanale Sportowym

Te żarty się bardzo źle zestarzały, tym bardziej patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce. Owszem, nie jest to prywatne pisanie do jakiegoś dziecka w celu spotkania się, czy innym - nieobyczajnym, tylko otwarty film w publicznym miejscu, niemniej było to po prostu bardzo słabe. W życiu bym osobiście nikomu, a tym bardziej komuś tak młodemu nie powiedział czegoś w ten sposób. Tym bardziej, że jestem absolutnym orędownikiem walki z pedofilią. Sam zresztą mam Syna i nie chciałbym, żeby jakiś zj*b (jak ja) w ramach żartu odzywał się tak do niego. Nie ma co tłumaczyć, że konwencja, że nie wiedziałem co Ravgor powie i komu, a co nie, że staliśmy z kamerą w ch*j daleko, że 9 lat temu się inaczej podchodziło do takich tekstów. Nie ma, bo ten "dowcip", który robiłem był kretyński, głupi i nie na miejscu i biorę go na klatę

- wyjaśnił i przeprosił.