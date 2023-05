Ratowała rodzinę Royów z kłopotów. Karolina z "Sukcesji" to Polka, Dagmara Domińczyk

Oglądałam go sama w nocy z psem na fotelu mojego męża i wiedziałam, co to za odcinek. Mój tata zmarł dwa miesiące temu, ale jeśli chodzi o nagłą, traumatyczną stratę, to mogło się to wydarzyć dwa dni temu - wyjaśniała w rozmowie z "Rolling Stone", dodając: Odcinek był tak dobry, tak napięty i tak niesamowicie zaaranżowany i złożony, że przez chwilę byłam w stanie wyrwać się z własnego smutku i po prostu być w tej historii. Ale to było naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne - podkreślała Domińczyk.